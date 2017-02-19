За минулу добу в зоні АТО дев’ять військових поранені, один зник безвісти – Міноборони

13:29, 19 лютого 2017
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, разом з тим дев'ять військових поранені, а один вважається зниклим безвісти.

За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу втрат у лавах Збройних сил України не було. Але дев'ять військовослужбовців дістали поранення і травми, один військовослужбовець зник безвісти», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 105 обстрілів. Шестеро наших військових поранено, трьох травмовано. Сьогодні близько 5.00 в районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення, напад бойовиків відбито.

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Теги: #АТО#Донбас#війна