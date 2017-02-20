Загиблий у Сирії російський розвідник воював на Донбасі - ЗМІ (фото)

Офіційною версією названий підрив автомобіля, в якому їхали офіцери. У Єкатеринбурзі сьогодні відбулися похорони одного із загиблих — 31-річного старшого лейтенанта Вадима Магамурова, передає Коммерсант.

Як розповіли родичі військовослужбовця, він служив у розвідці й потрапив під кулеметний вогонь противника під час виїзду на чергове завдання.

Про загибель 16 лютого в Сирії 31-річного старшого лейтенанта Вадима Магамурова його родичі й друзі почали повідомляти у своїх соціальних мережах вже на наступний день після трагедії. Двоюрідний брат загиблого Ільшат Магамуров заявив: "Я не знаю деталей, нам розповіли лише, що вони виїхали на завдання і потрапили під обстріл".

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"16 лютого мені написали товариші зі служби й сказали, що Вадима більше немає в живих,— повідомив виданню E1.RU друг загиблого Ельнар Садиров.— Він їздив туди два рази. Наскільки я знаю, він потрапив під кулеметний вогонь противника й загинув. Служив він останнім часом на посаді начальника розвідки". У бесіді Садиров уточнив, що загиблий був начальником розвідки в артилерійському дивізіоні.

Садиров каже, що потоваришував з Магамуровим у 2014 році в Донецьку. На питання журналістів, що там робив Магамуров, його друг відповів: "Я не можу про це говорити". Двоюрідний брат загиблого, однак, підтвердив, що в 2014 році Вадим Магамуров брав участь у боях на території Донецької області.

Судячи з фотографій у соціальних мережах загиблого, він був нагороджений також медаль "Учаснику військової операції в Сирії".

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що в Сирії унаслідок вибуху автомобіля загинули 4 російських військових. Це сталося ще 16 лютого.