У мережі з'явилося відео відвідування Савченко полонених на Донбасі

Відповідне відео з'явилося в YouTube.

На відео видно, що Савченко вдалося поговорити з деякими полоненими, які перебувають у в'язниці бойовиків. Нардеп оглянула камери ув'язнення, а також поцікавилася умовами утримання українців.

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За підсумками візиту вона зробила коротку заяву для преси, в якій закликала лідерів "нормандського формату" (Росія, Україна, Франція, Німеччина) провести обмін всіх на всіх.

"Я прошу українців і весь світ підтримати наших хлопців так, як у свій час підтримували мене, коли я перебувала у в'язницях Кремля", - додала вона.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки в Донецьк.

Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».