Жебрівський про проблеми із водою в Авдіївці: наявних запасів вистачить на два дні

Про це голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Є проблеми з водою. Насправді, резервуара вистачить на два дні подачі води. Тобто, ми при проблемах, даємо воду з 6.00 до 22.00. Сьогодні дамо і завтра", - заявив Жебрівський.

За його словами, бойовики встановили дві міни спрямованої дії МОН-100, і спостерігачі ОБСЄ не готові без їх зняття виходити на Донецьку фільтрувальну станцію, а за їх відсутності бригади КП "Вода Донбасу" не готові почати ремонтні роботи.

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"Їм потрібен режим тиші, і щоб на об'єкті перебували спостерігачі ОБСЄ", - зауважив Жебрівський.

Він також зазначив, що відновлення енергопостачання Авдіївки дозволило не тільки дати світло в оселі жителів, але й стабільно забезпечувати місто теплом.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.