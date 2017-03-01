У районі ДФС завтра може встановитися "режим тиші" для ремонту станції - Жебрівський
Завтра в районі Донецької фільтрувальної станції може встановитися режим тиші, який дозволить приступити до її ремонту.
Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає 112 Україна.
"Є обнадійливе повідомлення, що на завтра планують дати режим тиші і дозволити розмінування тих двох хв, які ми спостерігали", - повідомив Павло Жебрівський. Він також додав, що в разі початку ремонтних робіт водозабезпечення Авдіївки зможе бути відновлено протягом двох-трьох днів.
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За словами очільника області, на цей час по місту будуть встановлені ємності з технічною водою, а в установах міста - ще і ємності з питною водою. "По школам і дитячим садкам вже 34 кубових ємностей розставили, і туди завозиться питна вода", - повідомив Жебрівський.
Також у планах обладміністрації закупити ще 10 ємностей, які будуть розставлені в громадських місцях — школах, садочках, магазинах. У них мешканці міста зможуть вільно набрати питну воду. "Люди не будуть без води - як технічної, так і питної. Зрозуміло, що це дуже дорого, але це українці і влада зобов'язані забезпечити їх коштами для життєдіяльності", - заявив Павло Жебрівський.
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Крім того відомо, що тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила питання безпеки під час проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік.
На сьогоднішньому засіданні особливу увагу було приділено питанням безпеки робіт на Донецькій фільтрувальній станції. "Сторони були згодні в тому, щоб не проводити... обстрілів і наступу на цю станцію. Друге - провести роботи з розмінування в районі цієї станції та під'їзних доріг", - сказав Сайдік.
Також сторони обговорили питання про те, щоб надати гарантії безпеки для робітників станції, ремонтних бригад і персоналу СММ ОБСЄ за сприяння СЦКК.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, в результаті обстрілу з боку бойовиків 24 лютого було зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, при цьому терористи перешкоджають проведенню аварійно-відновлювальних робіт.