У районі ДФС завтра може встановитися "режим тиші" для ремонту станції - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає 112 Україна.

"Є обнадійливе повідомлення, що на завтра планують дати режим тиші і дозволити розмінування тих двох хв, які ми спостерігали", - повідомив Павло Жебрівський. Він також додав, що в разі початку ремонтних робіт водозабезпечення Авдіївки зможе бути відновлено протягом двох-трьох днів.

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За словами очільника області, на цей час по місту будуть встановлені ємності з технічною водою, а в установах міста - ще і ємності з питною водою. "По школам і дитячим садкам вже 34 кубових ємностей розставили, і туди завозиться питна вода", - повідомив Жебрівський.

Також у планах обладміністрації закупити ще 10 ємностей, які будуть розставлені в громадських місцях — школах, садочках, магазинах. У них мешканці міста зможуть вільно набрати питну воду. "Люди не будуть без води - як технічної, так і питної. Зрозуміло, що це дуже дорого, але це українці і влада зобов'язані забезпечити їх коштами для життєдіяльності", - заявив Павло Жебрівський.

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Крім того відомо, що тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила питання безпеки під час проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік.

На сьогоднішньому засіданні особливу увагу було приділено питанням безпеки робіт на Донецькій фільтрувальній станції. "Сторони були згодні в тому, щоб не проводити... обстрілів і наступу на цю станцію. Друге - провести роботи з розмінування в районі цієї станції та під'їзних доріг", - сказав Сайдік.

Також сторони обговорили питання про те, щоб надати гарантії безпеки для робітників станції, ремонтних бригад і персоналу СММ ОБСЄ за сприяння СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, в результаті обстрілу з боку бойовиків 24 лютого було зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, при цьому терористи перешкоджають проведенню аварійно-відновлювальних робіт.