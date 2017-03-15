Рейдерське захоплення власності і квазіуказ "ДНР" про псевдокордон веде до зриву Мінських угод - Оліфер

Рейдерське захоплення державної та приватної власності України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і квазіуказ контрольованих Росією бойовиків «ДНР» про псевдокордон веде до зриву Мінських угод. Про це прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала в Facebook за підсумками засідання групи в Мінську.

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"Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії "документів", виданих нелегітимною владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу і квазіуказ т. н. ДНР про псевдокордон однозначно читаються світовим співтовариством і Україною як порушення Мінських домовленостей і веде до їх зриву. Ми зажадали відповіді щодо скасування рішень щодо цих питань, оскільки такі методи з боку РФ і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій в рамках Мінського процесу. Це питання Україна поставила як на рівні робочих підгруп, так і в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявила прес-секретар Кучми.