Путін хотів захопити Україну в три етапи - генерал СБУ
Путін не збирався обмежуватися південним сходом.
Росія планувала поетапно встановити контроль за всіма регіонами України, про що свідчать слова заарештованих навесні 2014 року агентів російських спецслужб. Про це розповів колишній начальник управлінь Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях генерал Олександр Петрулевич в ефірі одного з українських телеканалів, текстову версію інтерв'ю якого наводить Апостроф.
"За нашими даними (а у нас ще були й радіоперехвати, і повідомлення розвідки), планувалося три етапи: перший – південний схід, другий – центр, третій – західні кордони – Львів, Івано-Франківськ. Ніхто не збирався обмежуватися південним сходом", – зазначив генерал СБУ.
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За його словами, ключову інформацію про плани РФ вдалося отримати від затриманого 5 квітня 2014 року в пункті пропуску Красна Талівка Луганської області співробітника Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії Романа Банних.
Він же видав СБУ імена кураторів захоплення регіонів півдня та сходу України, які були у Ростові-на-Дону та Москві.
"У процесі первинного допиту (це була розробка центрального апарату), він одразу почав розповідати (тільки у фільмах мовчать – хоча до нього ніхто не застосовував сили), що приїхав для перевірки готовності бойових груп. Більш або менш готовими виявилися групи в Луганську та Донецьку, на відміну від Харкова, Дніпропетровська, Херсона, Одеси", – розповів Петрулевич.