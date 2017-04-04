Бойовики розмістили заборонені танки і "Гради" поруч з Хрустальним – місія ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували у бойовиків щонайменше 13 ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та десятки танків, які заборонені Мінськими угодами.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 3 квітня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

У місії зауважили, що дані повітряного спостереження за 31 березня показали розташування, у порушення визначених координат для відведення озброєння, щонайменше 13 122-мм РСЗВ БМ-21 "Град" неподалік контрольованого бойовиками Хрустального (колишній Красний Луч, розташований за 54 км на південний захід від Луганська).

Також, сказано у звіті, на основі тих же даних, поруч з Хрустальним було виявлено 17 танків, 14 буксованих гаубиць, 10 самохідних гаубиць та 92 броньованих автомобілів.

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У місії наголосили, що на основі даних повітряного спостереження виявлено, що кількість озброєння, яке регулюється Мінськими угодами, у цьому районі з 6 березня вдвічі збільшилося.

Окрім того, сказано, що 3 квітня безпілотний літальний апарат СММ помітив, що три танки перебували у виритих окопах на відстані 2 км на північний захід від контрольованого бойовиками "ЛНР" Калинового (за 60 км на захід від Луганська).

Також на підконтрольних бойовикам територіях, за межами визначених координат для відведення та місць постійного зберігання озброєння, СММ побачила 30-40 танків у нерухомому стані поруч з Терновим (за 57 км на схід від Донецька) та 11 танків поруч з Успенкою (за 23 км на південний захід від Луганська).