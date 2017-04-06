Бойовики другий день поспіль обстрілюють Авдіївку: знову поранено місцевого жителя

Бойовики знову обстрілюють прифронтову Авдіївку, під вогнем опинились житлові квартали, розташовані в старій частині міста.

Як повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, є постраждалі серед містян. Так, 44-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні з осколковим пораненням плеча.

«Ввечері до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що ними госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням лівого плеча. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 44-річний місцевий мешканець поранення отримав близько 19.00, перебуваючи на подвір'ї свого будинку по вул. Соборній», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі потерпілий знаходиться у місцевій лікарні.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 квітня, в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель.