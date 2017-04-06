Бойовики другий день поспіль обстрілюють Авдіївку: знову поранено місцевого жителя
Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Бойовики знову обстрілюють прифронтову Авдіївку, під вогнем опинились житлові квартали, розташовані в старій частині міста.
Як повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, є постраждалі серед містян. Так, 44-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні з осколковим пораненням плеча.
«Ввечері до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що ними госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням лівого плеча. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 44-річний місцевий мешканець поранення отримав близько 19.00, перебуваючи на подвір'ї свого будинку по вул. Соборній», – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що наразі потерпілий знаходиться у місцевій лікарні.
Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 квітня, в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній житель.