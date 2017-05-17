В районі Авдіївки фіксується ротація або посилення підрозділів окупантів - ІС

В районі Авдіївки фіксується ротація або посилення підрозділів окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebok написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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«Фіксується ротація або посилення підрозділів окупантів, що оперують у районі Авдіївки - в темну пору доби 4 тентованих КамАЗи, 1 ЗІЛ-131, 1 ГАЗ-66 із живою силою, спорядженням і боєприпасами, а також 2 БТР-80 були перекинуті через Яковлівку на північ у бік Ясинуватської розв'язки», - повідомив Тимчук.