На Донбасі бойовики розтрощили їдальню "Айдара", жертвою неочікуваної атаки став песик (відео)

Танкова та мінометна атаки на околиці Новолуганського серед білого дня принесла нові руйнування для місцевої свиноферми, котра є основним роботодавцем для жителів прилеглої території на обидва боки фронту. З понад трьох десятків снарядів, випущених у бік позицій ЗСУ, половина впали на території агропідприємства, йдеться в сюжеті ТСН.

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Українські військові кажуть, що "своїх" бойовики, може, і пошкодували б, але наказ стріляти віддавали, найпевніше, не місцеві терористи. "На посадах командира батальйону та вище перебувають кадрові російські військові офіцери. Артилерійські підрозділи противника укомплектовані кадровими російськими військовослужбовцями. Їм байдужа наша інфраструктура, наші підприємства, ферми, на яких люди працюють", - пояснив командир "Айдару" Максим Марченко.

Поцілили бойовики і в імпровізовану їдальню українських військових. Землею, осколками та ударною хвилею пошкодило столи, шафи, посуд та інше приладдя.

"Тут людей не було, всі на посту були. Після цього не захочеться тут їсти", - розповів боєць "Айдару" з позивним "Лев".

Жертвою несподіваної атаки став собака – песик був саме на тому місці, де впав снаряд. З машини неподалік бійці витягли осколки забороненої 120-ї міни.

Як повідомляв штаб АТО, бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали Сухої Балки. Один місцевий мешканець загинув.