Поліція кваліфікувала обстріл бойовиками Сухої Балки як теракт

Нічний обстріл бойовиками Сухої Балки в Донецькій області, під час якого загинув мирний житель, кваліфіковані як терористичний акт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"14 червня близько 23:00 передмістя Торецка, який знаходиться на підконтрольній українській владі території, піддався масованому артилерійському обстрілу з боку незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Зокрема, значні удари з могутніх знарядь припали на смт. Новгородське, с. Суха Балка", - сказано в повідомленні.

Внаслідок прямого попадання снарядів пошкоджено три житлових будинки на вул. Молодіжній. В одному з дворів від осколкових поранень в голову і живіт загинув 52-річний чоловік. У вікнах інших будинків були вибиті стекла.

Також зазнали руйнувань водонапірна башта і лінії електропередач.

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В даний час інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався бойовиками з боку р. Горлівки з важкого артилерійського озброєння. Обстріл кваліфіковані за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - наголошується в повідомленні.