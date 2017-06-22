Нашій роботі щоденно перешкоджають - Хуг

20 червня на території, підконтрольній бойовикам самопроголошеної "ДНР", було скоєно напад на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні. Заступник голови місії Александер Хуг в інтерв'ю DW розповів про перешкоджання роботі спостерігачів.

Хуг розповів про напад на спостерігачів, який стався 20 червня.

"Інцидент у Ясинуватій є одним із багатьох, які нам довелося зареєструвати упродовж останніх днів та тижнів. Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу. Подія сталася на території, яку контролює так звана "ДНР". Двоє озброєних чоловіків дуже агресивно, погрожуючи зброєю, поводилися щодо наших патрулів. Всі ці факти викладені у нашому спеціальному звіті. Ми і надалі працюємо зі сторонами з метою внести ясність та запобігти, аби такі інциденти траплялися в майбутньому", - заявив представник ОБСЄ.

Читайте такожХуг про напад на спостерігачів ОБСЄ: ватажки "ДНР" нездатні контролювати своїх бойовиків

Також Хуг зазначив, що ситуація уздовж лінії розмежування, як і раніше, є нестабільною.

"Ми бачимо дуже багато важких озброєнь у районах, де їх не повинно бути. Близькість розташування сторін є й надалі однією з головних проблем, через яку виникають бої. Цивільні потерпають від цієї ситуації, коли ледь не щодня виникають сутички, і ми змушенні часто фіксувати наявність поранених та вбитих серед цивільного населення", - сказав він.

Не менш актуальною, за словами Хуга, є проблема із забезпеченням населення водою, газом, продуктами та медикаментами.

"Дуже важко забезпечувати необхідними товарами населені пункти, які розташовані вкрай близько до лінії розмежування. Інфраструктура в них також дуже пошкоджена. Місія намагається сприяти у проведенні ремонтних робіт, домовляючись про локальне перемир'я, аби допомогти цивільним з обох боків", - уточнив він.