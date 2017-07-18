Марення Захарченка про "Малоросію": бойовики показали "карту" й "прапор" псевдореспубліки (фото)

За словами ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, у фейкової "Малоросії" буде власний "прапор" та "конституція".

Терористи стверджують, що "Малоросія" - багатонаціональна "держава", "держмови" якої - малоросійська і російська, передає пропагандистський російський ресурс Life. За їхніми словами, це "федеративна держава з широкою автономією регіонів".

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Прапором, як йдеться у повідомленні терористів, повинен стати прапор Богдана Хмельницького:

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нового "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, у так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.