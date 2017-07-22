Бойовики не пускають ОБСЄ до Новоазовська: спостерігачі кажуть, що бачили військовий транспорт на блокпосту

Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бойовики не пропускають до тимчасово окупованого міста Новоазовськ Донецької області. Про це СММ ОБСЄ повідомляє у Twitter.

«Порушення Мінська: знову немає доступу спостерігачам ОБСЄ в Новоазовськ. 2 патруля СММ зупинили на блокпосту. Інший цивільний транспорт проїжджає», - зазначається у повідомленні.

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У місії додали, що спостерігачі вже понад 1,5 години перебувають на блокпосту біля Новоазовська. Вони зафіксували рух багатьох транспортних засобів військового типу.

Також в СММ повідомили, що терорист зачитав спостерігачам «наказ», згідно з яким їх не допускають в Новоазовськ.

«СЦКК не усуває порушення. Старший за рангом член т.зв. «розвідки ДНР» цитує «накази» на відмову в доступі СММ ОБСЄ», - сказано у повідомленні.