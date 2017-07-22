Бойовики не пускають ОБСЄ до Новоазовська: спостерігачі кажуть, що бачили військовий транспорт на блокпосту
У місії додали, що спостерігачі вже більше 1,5 години перебувають на блокпосту біля Новоазовська. Вони зафіксували рух багатьох транспортних засобів військового типу.
Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бойовики не пропускають до тимчасово окупованого міста Новоазовськ Донецької області. Про це СММ ОБСЄ повідомляє у Twitter.
«Порушення Мінська: знову немає доступу спостерігачам ОБСЄ в Новоазовськ. 2 патруля СММ зупинили на блокпосту. Інший цивільний транспорт проїжджає», - зазначається у повідомленні.
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У місії додали, що спостерігачі вже понад 1,5 години перебувають на блокпосту біля Новоазовська. Вони зафіксували рух багатьох транспортних засобів військового типу.
Також в СММ повідомили, що терорист зачитав спостерігачам «наказ», згідно з яким їх не допускають в Новоазовськ.
«СЦКК не усуває порушення. Старший за рангом член т.зв. «розвідки ДНР» цитує «накази» на відмову в доступі СММ ОБСЄ», - сказано у повідомленні.