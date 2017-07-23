Геращенко про розмову "нормандської четвірки": Путіну буде непросто співати пісню про "настамнет"

Заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявляє, що мінські переговори багато в чому залежатимуть від результатів телефонної конференції лідерів «нормандської четвірки», яка запланована на 24 липня.

Про це вона написала на своїй у соціальній мережі Facebook.

«Завтра - перші телефонні переговори в нормандському форматі за довгий час, перші за участі нового французького президента Макрона, який не повівся на спроби Путіна поставити «нормандський» на паузу. Чомусь думаю, що Путіну буде непросто співати його улюблену пісню про «настамнет». А для України ключове - питання безпеки і звільнення заручників. Дуже хочеться прогресу і просування в цих питаннях», - зазначила вона.

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«Наші мінські переговори, що відбудуться 31 липня (скайп-конференція по заручниках) і 2 серпня (всіх інших, окрім гуманітарної, груп), багато в чому залежатимуть від результатів нормандської телефонної конференції», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня лідери України, Німеччини, Росії та Франції - «нормандська четвірка» - проведуть телефонні переговори про ситуацію на Донбасі. Ці переговори лідерів «нормандської четвірки» стануть першими після вступу Еммануеля Макрона на посаду президента Франції.

Президент України Петро Порошенко під час розмови вимагатиме негайного забезпечення режиму тиші, а у разі невиконання - посилення санкцій проти РФ.