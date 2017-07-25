На Житомирщині біля військового об'єкта телевізійники намагалися запустити квадрокоптер, їх затримали

Представників одного з українських телеканалів було затримано при спробі запустити квадрокоптер поблизу території військового об'єкта Повітряних Сил ЗСУ в Житомирській області. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні, 25 липня, поблизу одного із військових об’єктів Повітряних Сил ЗСУ, розташованого у Житомирській області, силами оперативно-чергової служби військової частини було затримано представників одного із вітчизняних телеканалів при спробі запуску квадрокоптера у трикілометровій зоні прилеглої території військового об’єкта", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що затриманих передано до Національної поліції України, обставини їхньої діяльності у зазначеній зоні з’ясовуються.

"Командування Повітряних Сил Збройних ил України черговий раз застерігає від провокаційних дій поруч з військовими частинами. Адже військовослужбовці добових нарядів, відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби", - наголосили у ЗСУ.

Зауважується, що за будь-які порушення, пов’язані з проникненням на територію військового об’єкта, використанням безпілотних літальних апаратів над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них - вони будуть збиватися без попереджень, а причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно із законодавством України.