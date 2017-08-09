Волонтери показали, як Росія стягує військову техніку вздовж кордону від Прибалтики до Чорного моря (фото, відео)
Маневри "Захід-2017" використовують для прикриття перекидання ударних бронетанкових груп.
З початку серпня 2017 року розпочалося масштабне переміщення російської військової техніки по всій лінії європейського кордону Російської Федерації. Це спостерігається від берегів Балтійського моря у Санкт-Петербурзі й до берегів Чорного моря, включаючи окупований український Крим, повідомляють волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
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Вони надали низку фото - і відеоматеріалів, які деталізують їхні висновки:
02.08.2017: Склад російської військової техніки на залізничній станції "Ліски". Місто Ліски, Воронезька область:
03.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції "Неклиновка". Село Покровське Неклиновский район, Ростовська область:
03.08.2017: Залізнична станція "Сергієв Посад". Місто Сергієв Посад, Московська область:
05.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції "Краснодар-1", Місто Краснодар, Краснодарський край:
07.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції "Зимовники". Селище Зимовники, Ростовська область:
07.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції в місті Самара:
07.08.2017: Колона військової техніки у місті Санкт-Петербург:
07.08.2017: Склад військової техніки, зафіксований у момент пересування через дамбу Волзької ГЕС у Волгоградській області:
07.08.2017: Пересування військової техніки в окупованому Криму:
08.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції "Нерехта". Місто Нерехта, Костромська область:
08.08.2017: Склад військової техніки на залізничній станції "Росош". Місто Россош, Воронезька область:
Назви населених пунктів і місць, де зафіксовано пересування російської техніки на початку серпня, позначені на карті:
Ще однією непрямою ознакою ненавчальних цілей перекидання техніки можна вважати підготовку нових гілок залізничних шляхів. Наприклад, у 2008 році, за 2 місяці до початку вторгнення в Грузію, Російська Федерація почала авральну прокладку нової залізничної гілки до грузинського кордону.
7 серпня 2017 року у російських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що залізниця на півдні РФ, яку проклали неподалік від українського кордону, фактично введена в дію.