Координатор ОБСЄ відвідав Макіївську колонію, яку контролюють бойовики

Представник ОБСЄ Тоні Фріш відвідав Макіївську колонію, що знаходиться на не підконтрольній Києву території.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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"Заслухали інформацію координатора ОБСЄ Фріша , який днями відвідав Макіївську колонію, де утримують наших військових- заручників, він зміг зустрітися з кількома хлопцями і побачити умови іх утримання", - зазначила Геращенко.

При цьому, Тоні Фріш не зміг відвідати інші тюрми на окупованих проросійськими бойовиками територіях.

"Ми наполягаємо, аби найближчим часом Фріш також відвідав тюрми на окупованій Луганщині, а також тих заручників, що знаходяться в інших, окрім Макіївської, буцегарнях. Тим більше, що всі ці тюрми залишаються закритими для всіх інших міжнародних гуманітарних і спостережних місій, зокрема й МКЧХ. Також Фріш відвідав кілька українських тюрем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ не вдалося серйозно просунутися в обговоренні питання обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом в Україні осіб.