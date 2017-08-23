Координатор ОБСЄ відвідав Макіївську колонію, яку контролюють бойовики
Разом з тим, Тоні Фріш не зміг відвідати інші тюрми на окупованих проросійськими бойовиками територіях.
Представник ОБСЄ Тоні Фріш відвідав Макіївську колонію, що знаходиться на не підконтрольній Києву території.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
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"Заслухали інформацію координатора ОБСЄ Фріша , який днями відвідав Макіївську колонію, де утримують наших військових- заручників, він зміг зустрітися з кількома хлопцями і побачити умови іх утримання", - зазначила Геращенко.
При цьому, Тоні Фріш не зміг відвідати інші тюрми на окупованих проросійськими бойовиками територіях.
"Ми наполягаємо, аби найближчим часом Фріш також відвідав тюрми на окупованій Луганщині, а також тих заручників, що знаходяться в інших, окрім Макіївської, буцегарнях. Тим більше, що всі ці тюрми залишаються закритими для всіх інших міжнародних гуманітарних і спостережних місій, зокрема й МКЧХ. Також Фріш відвідав кілька українських тюрем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ не вдалося серйозно просунутися в обговоренні питання обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом в Україні осіб.