Очільник ОБСЄ закликав сторони конфлікту виконувати "шкільне" перемир'я на Донбасі

Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав усі сторони конфлікту на Донбасі виконати зобов'язання щодо припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ.

"Я вітаю цю ініціативу сторін, яка покликана приділити першочергову увагу життю та добробуту цивільних громадян, коли розпочинається новий шкільний рік", - наголосив Курц.

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"Я закликаю сторони виконати їхні власні зобов'язання та нарешті встановити і дотримуватися повного та постійного режиму припинення вогню", - додав він. Водночас він наголосив: "Однак, зрозуміло, що потрібно здійснити ще багато кроків для того, щоб цивільні громадяни з Донбасу більше не жили у страху". "Я дякую лідерам "нормандської четвірки" за їхню незмінну участь та їхню недвозначну підтримку цього режиму припинення вогню. Я знову нагадую усім сторонам про потребу забезпечення безпечного та безперешкодного доступу Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на території усього конфлікту, аби завдяки звітуванню та спостереженню, вони змогли допомогти сторонам встановити довгостроковий мир", - підсумував Курц.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, за підсумками засідання ТКГ підтвердила повну прихильність безстроковому припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.