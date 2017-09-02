Найменше за півтора місяці: бойовики суттєво зменшили кількість обстрілів – штаб АТО

Окупанти сьогодні суттєво зменшили кількість провокативних обстрілів опорних пунктів українських військовослужбовців.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, з опівночі на Донбасі зафіксовано лише чотири випадки відкриття вогню російсько-окупаційними угрупованнями.

«Ця цифра є найменшою за останні півтора місяці», - зазначили у прес-центрі.

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Також повідомляється, що сьогодні на Донецькому напрямку терористи вели обстріли тільки зі стрілецької зброї. Зокрема бойовики відкривали недовготривалий та провокативний вогонь двічі неподалік шахти «Бутівка» й один раз - у районі Авдіївської промзони.

На Маріупольському напрямку російські найманці близько 6.00 застосовували гранатомет.

На решті позицій уздовж лінії розмежування з опівночі і до 18.00 зберігалася тиша.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 25 серпня у зв'язку з початком навчального року. Однак російсько-окупаційні війська щодня порушують перемир’я.

Зокрема, 1 вересня терористи 20 разів зі стрілецької зброї обстріляли укріплення Збройних сил України.

Сьогодні речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник констатував, що інтенсивність бойових дій на Донбасі вздовж лінії зіткнення залишається на низькому і середньому рівнях.