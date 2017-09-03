Ситуація в зоні АТО: за добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по військових
Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках.
За минулу добу, 2 вересня, незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, повідомляє прес-центр штабу АТО.
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«Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у районі Авдіївської промзони бойовики 4 рази обстрілювали опорні пункти військових зі стрілецької зброї та гранатомету. Також увечері та вночі під ворожим вогнем двічі опинялись укріплення на підступах до Зайцевого та Кам’янки і тричі – поблизу Майорська.
За даними штабу АТО, на Приморському напрямку бойовики 4 рази з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти військових біля Водяного. Крім того, факти застосування бойовиками стрілецької зброї зафіксовані на околицях Талаківки і Гнутового. А в районі Широкиного двічі бив великокаліберний кулемет.
На Луганському напрямку було відносно спокійно, проте і тут близько 20 години поблизу Новозванівки бойовики застосовували гранатомет, додають у штабі АТО.
Більшість вогневих провокацій здійснювались зі стрілецької зброї і були не довготривалі. Втрат серед українських військових немає.