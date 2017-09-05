Ми отримали війну, безробіття і відсутність ​​перспектив: жителі Донбасу розчарувались в "русском мире"

Проросійськи налаштовані мешканці Донбасу уже не відчувають ейфорії від політики Росії. Про це свідчать слова самих людей, пише «Апостроф».

Зокрема, як заявила виданню одна із організаторок «референдуму" у Ворошиловському районі Донецька Світлана, якби «голосування» проходило зараз, то результат був би кардинально протилежним.

«…якби люди голосували зараз, то результат не те, що протилежним б виявився, а ніхто взагалі не прийшов би на дільниці. Коли закликали: "Путін, введи війська", то все ж думали, що ці війська стануть де-небудь на кордоні з областю і будуть своєрідним щитом. У Криму ж не було війни, все пройшло без шуму і пилу. Але вийшло не так: ми отримали реальну війну, безробіття і відсутність будь-яких видимих ​​перспектив. Підприємства закриваються, зарплати реально жебрацькі ... Просто зараз би люди зрозуміли, що якщо вони підуть голосувати, то проголосують за війну. Тоді ніхто цього не розумів і навіть не думав про це ".

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Крім того інші "активні прихильники приєднання Донбасу до РФ" також відчувають, що ця перспектива відкладається на невизначений термін. При цьому, як пише видання, «офіційно новий регіон Росії, а разом з ним і новий вагон санкцій Путіну, і справді не потрібні».

Як повідомляв УНІАН раніше, голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв наголошує, що Росія хоче створити на Донбасі ситуацію на кшталт Придністров'я шляхом введення миротворчої місії.

“Росія не живе за принципами міжнародного права, а грається цими принципами. Очевидно, що мета - зробити щось на кшталт Придністров'я, бо очевидно, що Росія буде наполягати на тому, щоб російські саме або проросійські миротворці брали участь, на що Україна, очевидно, піти не зможе”, - сказав Ар’єв і додав, що Україна вже давно вимагала “нейтральних миротворців”.