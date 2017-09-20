"Ихтамнет": Порошенко показав на Радбезі ООН військові квитки російських загарбників (фото)
На Радбезі ООН президент України вказав на черговий доказ агресії РФ на Донбасі.
Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку продемонстрував військові квитки російських загарбників як доказ того, що РФ підтримує терористів на Донбасі.
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Відповідне фото у своєму Twitter опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Президент продемонстрував у Радбезі ООН військові квитки російських загарбників", - йдеться у його повідомленні.
Порошенко заявив, що "черговий доказ – це посвідчення російських офіцерів і солдат (президент продемонстрував відповідні документи, – УНІАН.), дехто з яких вже знаходиться в українських тюрмах, за їх незаконні дії з окупації української землі".
Президент продемонстрував у Радбезі ООН військові квитки російських загарбників. pic.twitter.com/7FAYOBTaqW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 20, 2017
Раніше Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.