"Ихтамнет": Порошенко показав на Радбезі ООН військові квитки російських загарбників (фото)

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку продемонстрував військові квитки російських загарбників як доказ того, що РФ підтримує терористів на Донбасі.

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Відповідне фото у своєму Twitter опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Президент продемонстрував у Радбезі ООН військові квитки російських загарбників", - йдеться у його повідомленні.

Порошенко заявив, що "черговий доказ – це посвідчення російських офіцерів і солдат (президент продемонстрував відповідні документи, – УНІАН.), дехто з яких вже знаходиться в українських тюрмах, за їх незаконні дії з окупації української землі".

Президент продемонстрував у Радбезі ООН військові квитки російських загарбників. pic.twitter.com/7FAYOBTaqW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 20, 2017

Раніше Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.