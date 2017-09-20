"Ихтамнет": Порошенко показав на Радбезі ООН військові квитки російських загарбників (фото)

18:48, 20 вересня 2017
Війна
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На Радбезі ООН президент України вказав на черговий доказ агресії РФ на Донбасі.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку продемонстрував військові квитки російських загарбників як доказ того, що РФ підтримує терористів на Донбасі.

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Відповідне фото у своєму Twitter опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Президент продемонстрував у Радбезі ООН військові квитки російських загарбників", - йдеться у його повідомленні.

Порошенко заявив, що "черговий доказ – це посвідчення російських офіцерів і солдат (президент продемонстрував відповідні документи, – УНІАН.), дехто з яких вже знаходиться в українських тюрмах, за їх незаконні дії з окупації української землі".

Раніше Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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Теги: #Порошенко на Радбезі ООН#військові квитки росіян