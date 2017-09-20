Бої за Іловайськ: пропагандист "ДНР" розповів про участь у них дітей з Чечні та Росії

У боях за Іловайськ на боці незаконних збройних формувань "ДНР" брали участь неповнолітні громадяни Росії, у тому числі, з Чечні. Про це заявив воєнкор "ДНР" Геннадій Дубовой, присутній з бойовиками при захопленні міста у серпні 2014 року, передають "Новости Донбасса".

Як стверджує Дубовой, він перебував серед членів батальйону "Спарта" під керівництвом ліквідованого бойовика з Росії Арсенія Павлова з позивним "Моторола". За словами воєнкора, серед учасників боїв за Іловайськ булоя безліч добровольців віком 16 – 20 років.

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"Там у невеликій кількості були добровольці, російські й чеченські. Билися вони відчайдушно і добре, всі були дуже юними, з 16-ти до 20-ти років максимум", – розповів Дубовой в ефірі одного з телеканалів терористів.

Наголошується, що Протокол до Конвенції про права дитини від 25 травня 2000 року забороняє участь дітей (осіб, які не досягли 18 років) у збройних конфліктах, їхнє примусове чи обов'язкове вербування. Держави-учасники, що допускають добровільний призов неповнолітніх до національних збройних сил гарантують призивати лише за усвідомленою згодою батьків або законних опікунів дітей, інформувати їх про обов'язки несення військової служби і вимагати достовірних даних про вік до прийняття на національну військову службу.

Стаття 4 протоколу говорить, що на відміну від збройних сил держави, збройні групи "за жодних обставин не повинні вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку".

Раніше ветеран АТО, який служив у складі добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець", розповів, як колону українських військових розстріляли при виході з Іловайська в 2014 році.