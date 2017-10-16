В зоні АТО обстановка залишається напруженою, поранено двох бійців

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я, у результаті бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Після 18:00 російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли позицій ЗСУ використовуючи, переважно, легке піхотне озброєння.

"Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки. На Приморському напрямку ворог двічі обстріляв наші опорні пункти біля Талаківки. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 23:00 отримав поранення один наш військовий", - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку увечері зберігалася тиша. Зазначається, що у відповідь Збройні Сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника.

Раніше на пункті пропуску "Мар'їнка" снайпер бойовиків поранив прикордонника.