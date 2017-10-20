Від початку "шкільного перемир'я" на Донбасі кількість порушень зросла на 140% – Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що з часу поновлення зобов'язань сторін щодо "шкільного перемир'я" і до сьогоднішнього дня зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі становить 140%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, минулого тижня місія зафіксувала 3 тис. 335 порушень режиму припинення вогню на сході України, у порівнянні з попереднім тижнем кількість порушень збільшилася на 45%.

Також він сказав, що зростання порушень за минулий тиждень є відображенням загальної тенденції, яку місія спостерігає з початку вересня.

"Після того, як сторони поновили свої зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню 25 серпня, спостерігалося зменшення кількості зафіксованих порушень режиму припинення вогню, але з того моменту неухильно і поступово зростають показники. За перший тиждень після поновлення зобов'язань, з 26 серпня до 1 вересня, СММ ОБСЄ зафіксувала 1 тис. 365 порушень режиму припинення вогню. Якщо порівняти ці показники з кількістю порушень, зафіксованих за минулий тиждень, а саме, 3 тис. 335 порушень - збільшення становитиме приблизно на 140%", - наголосив Хуг.

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"Ми, і особливо цивільне населення, яке несе увесь тягар цього насильства, звичайно, вже це бачили раніше. Минулого року, після того, як сторони поновили свої зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню з нагоди початку нового навчального року, також спостерігалося зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. У тиждень після оголошення так званого "шкільного перемир'я" у 2016 році, за період з 31 серпня до 6 вересня, ми зафіксували 1 тис. 207 порушень режиму припинення вогню. У тижні і місяці після цього рівень насильства зростав і досягнув свого піку наприкінці січня і початку лютого. За тижневий період з 30 січня до 5 лютого 2017 року СММ ОБСЄ зафіксувала приголомшливий показник порушення режиму припинення вогню - 36 тисяч випадків", - сказав Хуг.