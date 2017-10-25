В окупованому Донецьку обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що безпілотний літальний апарат місії зазнав обстрілу в окупованому Донецьку. Про це йдеться у звіті місії.

"Вранці 23 жовтня, перебуваючи на вулиці Кобринській в мікрорайоні Трудівські Петровського району підконтрольного «ДНР» Донецька (15 км на південний захід від центру міста), члени патруля місії чули 4-5 черг зі стрілецької зброї за 50-100 м на схід від своєї позиції - в тому районі, де вони здійснювали політ безпілотного літального мініапарата", - йдеться у звіті.

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"За оцінкою команди СММ, постріли були здійснені по БПЛА, який спостерігачі приземлили. Місія повідомляла Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) про політ за одну годину, а також про свої наміри здійснити додатковий політ. Спостерігачі вирішили не здійснювати другий політ БПЛА", - наголосили спостерігачі.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі.