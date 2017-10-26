Генерал про перекидання Росією зброї до Криму: готується до наступу на материкову Україну

Перекидаючи в Крим нову зброю, Росія готується не до оборони, а до наступу на материкову Україну, вважає генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу України Ігор Романенко. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Наскільки я знаю, у Феодосію до кінця року планують завезти ще один дивізіон комплексів ППО С-400. Застарілі літаки Су-24 та Су-25 міняють на Су-30, на Чорноморський флот також переводять більш досконалі судна. Характер навчань, які росіяни проводять на морі й на півночі Криму, свідчать про те, що накопичене озброєння вони готують саме як засіб агресії проти України", – зазначив військовий експерт.

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За словами командувача ППО і ВПС Південного військового округу генерал-лейтенанта Віктора Севостьянова, з'єднання Збройних сил Росії в Криму лідирують за оснащеністю нової і модернізованої авіатехніки.

Крім того, в розпорядження російської армії на півострові незабаром повинен надійти новий зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". За попередньою інформацією, його розмістять під Феодосією.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.