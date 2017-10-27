Україна відновлює інфраструктуру на Донбасі, незважаючи на російську агресію - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що Україна відновлює інфраструктуру на звільненій частині Донбасу, незважаючи на російську агресію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Турчинов заявив в зоні проведення АТО під час відкриття мосту через річку Сіверський Донець у місті Рубіжне Луганської області.

Зокрема, Турчинов нагадав, що міст було зруйновано у 2014 році російсько-терористичними угрупованнями, і додав, що військовослужбовцями 19-го окремого мостового загону Державної спеціальної служби транспорту міст було повністю відбудовано.

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«Сьогодні маємо новий дуже важливий для регіону інфраструктурний об’єкт. Цей міст забезпечить надійне сполучення на дорозі державного значення між Рубіжним та Лисичанськом», - зазначив він.

«Незважаючи на війну, відновлення інфраструктури звільненого Донбасу триває», - наголосив секретар РНБО.

Також Турчинов високо оцінив внесок українських військових у відбудову таких об’єктів. «Наші військові не тільки обороняють країну, а й допомагають відновлювати цивільну інфраструктуру. Величезна їм подяка за служіння Україні», - додав він.

«Настане час, коли будуть звільнені всі райони Донецької і Луганської області, і в цьому регіоні знову царюватимуть мир, спокій та стабільне життя. Це наша земля, Донбас був, є, і буде українським», - заявив секретар РНБО. «Будуть нові будинки, підприємства, буде нова, сильна, могутня Україна», - підсумував він.