На Кіровоградщині попрощалися зі старшим солдатом, який загинув у зоні АТО від кулі снайпера
09:52, 24 листопада 2017Війна
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Олександр Смурага загинув 20 листопада від кулі снайпера в зоні АТО.
Прощання з бійцем пройшло 23 листопада / фото persha.kr.ua
У місті Помічна Кіровоградської області попрощалися з старшим солдатом Олександром Смурагою, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.
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Як повідомили УНІАН в Помічнянській міській раді, прощання відбулося 23 листопада.
Провести бійця в останню дорогу прийшли учасники АТО, керівники міста та його жителі.
Військовий загинув 20 листопада від кулі снайпера у зоні АТО.
Олександр Смурага народився 15 червня 1989 року, проходив службу у військовій частині А 2960 і мав звання – старший солдат.
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