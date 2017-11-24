На Кіровоградщині попрощалися зі старшим солдатом, який загинув у зоні АТО від кулі снайпера

У місті Помічна Кіровоградської області попрощалися з старшим солдатом Олександром Смурагою, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

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Як повідомили УНІАН в Помічнянській міській раді, прощання відбулося 23 листопада.

Провести бійця в останню дорогу прийшли учасники АТО, керівники міста та його жителі.

Військовий загинув 20 листопада від кулі снайпера у зоні АТО.

Олександр Смурага народився 15 червня 1989 року, проходив службу у військовій частині А 2960 і мав звання – старший солдат.