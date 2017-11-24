Після втечі Плотницького з Луганська його сайт більше недоступний

Сайт ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького наразі недоступний. При спробі зайти на сторінку головного луганського терориста з'являється повідомлення про те, що хост не відповідає.

У свою чергу, "Українська правда" повідомляє, що на сайті після його завантаження йдеться про відсутність доступу.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

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Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.