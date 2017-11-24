Після втечі Плотницького з Луганська його сайт більше недоступний
Після втечі Плотницького до Москви його сайт не працює.
Сайт ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького наразі недоступний. При спробі зайти на сторінку головного луганського терориста з'являється повідомлення про те, що хост не відповідає.
У свою чергу, "Українська правда" повідомляє, що на сайті після його завантаження йдеться про відсутність доступу.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.
Читайте такожУ Путіна про приїзд ватажка "ЛНР" Плотницького до Москви: "не питання Кремля"
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.
23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.