Бойовики планують обстріляти окупований Первомайськ з метою дискредитації ЗСУ - штаб

00:29, 06 грудня 2017
Війна
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Підрозділи бойовиків російсько-окупаційних військ планують здійснити обстріл населених пунктів, які тимчасово не контролюються Україною.

У штабі АТО попереджають про намір бойовиків дискредитувати ЗСУ / Міністерство оборони України

В ніч на 6 грудня контрольовані Росією бойовики планують обстріляти окупований Первомайськ у Луганській області з метою дискредитації військових Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

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"За даними розвідки штабу Антитерористичної операції сьогодні, в ніч на 6 грудня, підрозділи бойовиків російсько-окупаційних військ планують здійснити обстріл населених пунктів, які тимчасово не контролюються Україною", - заявили у штабі.

Зокрема, зазначається, що "мінометна батарея 6 полку 2 армійського корпусу Південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ".

"Ворог вдається до подібних провокацій з метою дискредитації і подальшого обвинувачення Збройних Сил України нібито в обстрілі мирного населення, що мешкає на території ОРДЛО", - наголосили у прес-центрі.

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Теги: #Бойовики обстрілюють мирне населення#дискредитація військових ЗСУ