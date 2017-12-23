Диверсанти бойовиків на Донбасі планують блокування доріг, осквернення пам'ятників і храмів – Нацполіція

У Національній поліції попереджають, що підготовлені на тимчасово окупованих територіях Донеччини диверсанти планують блокування доріг, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів.

Про це перший заступник голови Нацполіції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін написав у Facebook.

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«Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за «дорученням лідера днр» Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації. За легендою, учасники так званих акцій «не матимуть» ніякого відношення до терористичного угрупування «днр»», - повідомив Аброськін.

За його даними, «під керівництвом очманілих «кураторів» планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні країни, осквернення пам'ятників, синагог та католицьких храмів».

Аброськін додав, що винагороду «організатори» обіцяють дуже «щедру», якщо влаштовані провокації матимуть суспільний резонанс.

Він закликав громадян бути уважними та обережними, у випадках появи підозрілих осіб та предметів звертатись до поліції.