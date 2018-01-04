Новорічні "пригоди" в "ЛНР": п'яні бойовики намагалися запустити салют з опори ЛЕП – ІС

П'яні бойовики в окупованому Антрациті спробували запустити салюти з опори ЛЕП, внаслідок чого отримали травми середньої тяжкості.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«В окупованому "лнр" Антрациті два "ветерана боротьби за риспубліку", прийнявши солідну дозу спиртного, полізли «пускати салюти» на опору ЛЕП. В результаті обидва отримали сильний розряд струмом. Обидва опинилися в лікарні – один практично в електричній комі, другий з ушкодженнями середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб зняти бойовиків з опори, місцева "МНС" була змушена організувати і провести цілу рятувальну операцію.