У зоні АТО окупанти порушували режим тиші, внаслідок обстрілів поранено одного українського бійця

У зоні антитерористичної операції окупанти сьогодні 6 разів порушили режим тиші, внаслідок обстрілів поранено одного українського бійця, ще четверо отримали бойові травми.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зазначається, що у Донецькій області ворог застосував міномети різних калібрів на Приазов’ї.

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Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного, а з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілював оборонців Широкиного.

Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.