На Донбасі бойовики готують провокації та теракти проти мирного населення
15:43, 29 січня 2018Війна
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Під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі, як лінії електропередач, водо- та газопроводи.
Ілюстрація / REUTERS
За даними розвідки штабу АТО, ближчими днями, на Донбасі можливі збройні провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків.
Як повідомляє прес-служба відомства у Facebook, незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних провокацій і, навіть, терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення.
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"Під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі, як лінії електропередач, водо- та газопроводи. Можливі провокації пов’язані із нарощуванням інтенсивності тренувань незаконних збройних формувань та чергового прибуття «гумконвою» із Росії", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у Міноборони заявили про посилення збройних провокацій бойовиків на Донбасі.
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