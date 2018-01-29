На Донбасі бойовики готують провокації та теракти проти мирного населення

15:43, 29 січня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє прес-служба відомства у Facebook, незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних провокацій і, навіть, терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення.

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"Під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі, як лінії електропередач, водо- та газопроводи. Можливі провокації пов’язані із нарощуванням інтенсивності тренувань незаконних збройних формувань та чергового прибуття «гумконвою» із Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Міноборони заявили про посилення збройних провокацій бойовиків на Донбасі.

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Теги: #війна на Донбасі#теракти бойовиків#провокації бойовиків на Донбасі