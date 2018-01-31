На Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий (відео)

13:21, 31 січня 2018
Війна
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Хлопець відслужив на строковій службі і пішов у морпіхи. Додому його тіло привезуть 31 січня ввечері. У хлопця залишилися мама, бабуся та молодша сестра.

Як повідомляв штаб, протягом минулої доби на Донбасі унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень.

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Теги: #смерть військового#Артем Скупейко загинув