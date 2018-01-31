На Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий (відео)
13:21, 31 січня 2018Війна
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Військовослужбовець загинув під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Талаківка.
На передовій від кулі снайпера загинув 22-річний Артем Скупейко
На передовій від кулі снайпера загинув 22-річний Артем Скупейко. Військовий родом із Горностаївки на Херсонщині.
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Хлопець відслужив на строковій службі і пішов у морпіхи. Додому його тіло привезуть 31 січня ввечері. У хлопця залишилися мама, бабуся та молодша сестра.
Як повідомляв штаб, протягом минулої доби на Донбасі унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень.
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