На Одещині росіяни поцілили у "стратегічний об'єкт" - пляжну вбиральню.

На півдні України окупанти безжалісно вкривають артилерійським і мінометним вогнем позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями. Ворог б'є ракетами та РСЗВ, за добу він здійснив близько 70 обстрілів.

Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

Провокативні обстріли та удари по цивільних об'єктах не припиняються. Проте у Херсоні українці показали, що не бояться окупантів.

"Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсону замайорів синьо-жовтий прапор", - наголошується у зведенні.

Крім того, по передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

"По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню", - додали в ОК "Південь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ на півдні знищили 36 окупантів та "демілітаризували" 3 танки.

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