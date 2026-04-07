Фрегат 'Адмірал Макаров' у Новоросійську був уражений двічі: з'явилися супутникові фото

З'явилися нові супутникові знімки, що показують пошкодження внаслідок вчорашньої атаки України на порт у Новоросійську. Постраждали кілька ділянок нафтового терміналу, а фрегат "Адмірал Макаров" було уражено щонайменше двічі. Про це пише тг-канал Exilenova+.

Так, на знімках видно, що пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.

Також аналітики вказують, що на знімках видно пошкодження одного з фрегатів проекту 11356Р, який знаходився на військово-морській базі в Новоросійську.

При цьому вони зазначають: аналіз супутникових знімків і відео показує, що корабель був уражений щонайменше двічі.

Зокрема, перше влучання зафіксовано в районі причалу, поряд з вертикальними пусковими установками УКСК 3С14 (ракети "Калібр"). Ступінь пошкоджень невідомий, однак швидше за все, обмежився впливом вибухової хвилі без критичних руйнувань.

"Друге ураження припало на якірно-швартову частину носа - зона технічно другорядна, тож серйозного впливу на боєздатність корабля, найімовірніше, не матиме", - йдеться в аналізі.

Крім того, аналітики зазначають, що на момент ударів на борту перебував особовий склад, тож не виключено ураження персоналу уламками або контузіями внаслідок вибухової хвилі.

Атака на Новоросійськ - що треба знати

Минулої доби командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що українські військові уразили фрегат "Адмірал Макаров" у порту "Шесхаріс" у Новоросійську. За його словами, ступінь пошкоджень ворожих цілей зараз встановлює розвідка.

Він додав, що також уражено бурову установку "Сиваш".

Згодом у NASA опублікували супутникові знімки, на яких видно загоряння в районі порту.

