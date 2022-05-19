Зберігається загроза нанесення ракетних ударів з Білорусі по території України.

У Гомельській області Республіки Білорусь проводиться інженерне обладнання аеродрому, який в подальшому може бути використаний як військова база Росії.

Про це під час брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Він наголосив, що зберігається загроза нанесення ракетних ударів з Білорусі по території України.

"За наявними даними, противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому Зябровка Гомельської області, який в подальшому може використовуватися як військова база Російської Федерації на території Республіки Білорусь", - підкреслив Громов.

У Брестській та Гродненській областях перевіряються спроможності місцевих органів влади з формування органів управління та підрозділів територіальної оборони.

"На одному з полігонів відбулося тренування в наведенні понтонної переправи та форсування водної перешкоди річки Неман підрозділами 6-ї окремої мотострілецької бригади міста Гродно. Мабуть, білорусам не дають спокою лаври батальйонно-тактичної групи 74-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації, яка форсувала річку Сіверський Донець... та зазнала значних втрат", - сказав Громов.

Як відомо, російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

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