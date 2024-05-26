Про деталі атаки не повідомляють.

Російські загарбницькі війська знищили аеропорт у Запоріжжі. Про це повідомляє народний депутат України Муса Магомедов.

Він опублікував у своєму Telegram-каналі фотографії, на яких можна побачити масштаб руйнувань. "Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому. Для тих, хто знищує наші аеропорти - ворота свободи, точно є персональне пекло", - написав нардеп.

Йдеться про комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", яке припинило роботу на початку повномасштабної війни. У Запорізькій обласній військовій адміністрації поки не коментували атаку.

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Нагадаємо, небо країни було закрито для цивільної авіації в перший же день повномасштабного вторгнення РФ. Російські загарбники завдали ударів по низці з них, знищуючи інфраструктуру та злітно-посадкові смуги.

Відновлення польотів неодноразово обговорювалося, проте рішення все ще немає. У лютому глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що триває робота над відновленням роботи одного з аеропортів.

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