В Офісі президента прокоментували закиди Росії щодо масового отруєння російських солдатів на частині тимчасово окупованої території Запорізької області.

В Офісі президента прокоментували закиди Росії щодо масового отруєння російських солдатів на частині тимчасово окупованої території Запорізької області.

"Мене завжди дещо дивувало в поведінці "офіційних осіб рФ". Різних рівнів. І серед іншого — їхнє постійне намагання очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями. Таке враження, що ці "хлопці з круглими очима" все ще живуть на початку 90-х і беруть свої пояснення виключно з тогочасних провінційних таблоїдів…", - зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, РФ звинувачує Україну у нібито використанні хімічної зброї проти окупантів.

"Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою міністерства оборони росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні "хімічної зброї" (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно): надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками "армії росії" абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків. Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати "байки доброї волі" про масштабне використання "алкогольної хімічної зброї"...", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк наголосив, що у цій війні немає іншого можливого сценарію, аніж військова поразка Росії.

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