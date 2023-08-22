Ймовірно, Міноборони РФ не хоче або не може розв'язати проблеми своєї армії.

Російським військам, особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, які воюють на сході України, не вистачає техніки. Це сковує їхні дії та знижує бойовий дух.

Як повідомляється у звіті ISW, командири окупаційної армії регулярно карають військовослужбовців, які не випускають свої автомобілі на завдання. Через це військовослужбовці відчувають, що вони "воюють" зі своїми командирами.

Крім того, підрозділи загарбників на південному напрямку скаржаться, що російська влада не забезпечує їх катерами. Їм також не вистачає адекватних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова, яке сталось на початку липня.

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На думку американських аналітиків, постійні скарги від окупантів свідчать про те, що Міноборони Росії не бажає або не може розв'язувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів.

Проблеми російської армії

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території України у підрозділах російських загарбників посилюються депресивні настрої через надмірне фізичне виснаження окупантів та важкі втрати. Зросла кількість випадків зловживань алкогольними напоями, наркотичними речовинами та дезертирства.

За даними британської розвідки, російська армія потерпає від нестачі засобів артилерійської радіорозвідки, що призводить до високих втрат.

За оцінкою експертів, обрана Генштабом України стратегія на виснаження російської артилерії, схоже, працює. Росія вже втратила колишню перевагу.

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