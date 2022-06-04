За словами російського президента, армія РФ "клацає" західні озброєння в Україні "як горішки".

Радник голови офісу президента Олексій Арестович відреагував на слова російського президента Володимира Путіна про постачання озброєння Україні.

Про це йшлося в ефірі "Фейгін Live".

Марк Фейгін припустив, що заяви Путіна про те, що армія РФ "клацає" західні озброєння "як горішки", є цитатою його підлеглих про нібито перемоги Росії в Україні.

Арестович припустив, що під тим самим західним озброєнням Путін міг мати на увазі М-777.

"Гранатомети занадто мало, напевно доповіли, що знищили М-777 (буксирувана гаубиця калібром 155-мм - УНІАН) або ще якісь знаряддя, які прийшли", - зазначив він.

Водночас він додав: "Проблема тільки не в цьому. Як горішки тут клацають путінські війська. Зрештою "клацання горішків" скінчиться клацанням, останнім клацанням двох найголовніших горішків фігуранта, який любить розповідати про клацання, одного горішка. ЗСУ поставлять крапку в цьому питанні".

Як писав УНІАН, коментуючи рішення США направити в Україну нові озброєння, Путін сказав: "Наші засоби ППО клацають озброєння на Україні як горіхи, знищені десятки".

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новому пакеті озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. Українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій по цілям в Росії.

На Банковій пояснили, чому Україна не обстрілюватиме Росію американськими РСЗВ.

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