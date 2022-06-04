Україна заявляла, що не буде обстрілювати Росію американськими РСЗВ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував рішення США схвалити поставки в Україну РСЗВ.

Про це йшлося в його інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Росія 1".

"Наші засоби ППО клацають озброєння на Україні як горіхи, знищені десятки", - заявив Путін, коментуючи рішення США направити в Україну нові озброєння.

Раніше Міністерство оборони Росії втретє за місяць заявило про нібито збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси. Українська влада спростувала російський фейк і пояснила, що в цьому регіоні у РФ немає відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 1 червня оголосив про новому пакеті озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій за цілями в Росії.

На Банковій пояснили, чому Україна не обстрілюватиме Росію американськими РСЗВ.

Вас також можуть зацікавити новини: