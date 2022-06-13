Прагнуть забезпечити безпеку саміту "Великої сімки" та мирне проведення демонстрацій, присвячених G7.

На кордонах ФРН запровадили тимчасовий контроль напередодні 48-го саміту "Великої сімки" (G7), який має відбутися з 26 по 28 червня у замку Ельмау у федеральній землі Баварія.

Як повідомляє DW, в поліції пояснили, що контроль має забезпечити безпеку заходу та мирне проведення демонстрацій, присвячених G7.

Міністерство внутрішніх справ країни прагне запобігти проникненню до Німеччини іноземців, схильних до насильства. Перевірки проводяться не лише на автотрасах, а й на сільських дорогах, а також у потягах.

"Ми наполегливо просимо тих, хто подорожує, тримати документи напоготові для швидкості їх обробки", - зазначили у поліції.

Перевірки планується проводити до 3 липня.

Між тим, на кордоні Німеччини та Австрії заходи контролю діють з осені 2015 року - у відповідь на приплив значної кількості біженців.

Німеччина у 2022 році головує у "Великій сімці", до складу якої входять також Велика Британія, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок раніше заявляла, що планує зробити одним з центральних питань в період головування Берліна спільне розв'язання проблеми зміни клімату.

Як писав УНІАН, раніше німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України також сповіщало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі разом поїдуть до Києва перед самітом "Групи семи" наприкінці червня.

У посольстві Франції підтвердили дату візиту Макрона до Києва, Шольц 13 червня відмовився коментувати майбутній візит.

Вас також можуть зацікавити новини: