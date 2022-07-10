В результаті обстрілу в районі Чорнобаївки вчора, 9 липня, вдалося ліквідувати та поранити 12 старших офіцерів ворожої армії. Вони додалися до тих 10, яких раніше "накрили" вогнем у Новій Каховці.
Такою інформацією поділився радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович на своїй персональній сторінці на Facebook.
"Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, — це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до тих десяти, що загинули і поранені трохи північніше, в Новій Каховці, — [знищено] командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки", — написав Арестович.
Нагадаємо, 10 липня в ранковому зведенні від Генштабу Збройних сил України згадувалося про два удари по ворожих силах у Чорнобаївці. У командуванні повідомили, що зафіксовані попадання в командні пункти, скупчення техніки і польові склади боєприпасів. Втрати рашистів на той момент уточнювалися. Дані Арестовича в Генштабі поки не підтвердили.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.