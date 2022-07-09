Тривала детонація відбулася в районі аеропорту, де перебувають окупанти.

У тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області пролунав потужний вибух.

Про це у Telegram-каналі повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав він.

Феномен Чорнобаївки: що треба знати

Російські окупанти використовують військовий аеродром в районі населеного пункту Чорнобаївка як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Донині він 25 разів ставав мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії-генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня наші військові продовжили "кошмарити" росіян в тимчасово окупованій Чорнобаївці. Внаслідок вже ювілейного 25-го удару противник втратив техніку та боєприпаси.

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