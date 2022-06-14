Він вважає, що в Європі "будують повітряні замки" щодо політики Росії.

Президента Росії Володимира Путина зупинить тільки "простий і прямий мордобій" на полі бою - до повної втрати можливості наступати.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Для цього Україні потрібна "зброя і ще раз зброя", вважає він.

"Трагедія в Бучі не особливо їх (Захід - УНІАН) посунула, наша логіка і розрахунки не особливо, явні загрози, що якщо українська територія буде поглинена, Україна припинить своє існування (...) коли загроза Європі стане куди сильнішою. На них це теж не діє, вони так не мислять", - сказав Арестович.

На його думку, Європа переконана, що прискорення євроінтеграції, введення санкцій проти Російської Федерації і укладення миру може стримати агресивну політику Путіна.

"І поки вони будують повітряні замки зі скляних карт, ми тут розуміємо тільки одне - Путіна зупинить простий і прямий мордобій, фізичні втрати до неможливості наступати", - підкреслив радник глави офісу президента.

Нагадаємо, що раніше екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили польських політиків в екстремізмі і розпалюванні конфліктів.

Вас також можуть зацікавити новини: